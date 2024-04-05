CHP Kayseri İl Başkanı Keskin’in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Avukat Hüseyin Keskin, Kocasinan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Sümer Hukuk Plaza'da bulunan ofisinde ölü bulundu. Ofisten gelen silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Ofise giren polis Hüseyin Keskin'in cesedi ile karşılaştı. Hüseyin Keskin'in tabancayla intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Keskin'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.