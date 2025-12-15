CHP lideri Özel’in algı operasyonuna tokat gibi cevap!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada algı operasyonu yaparak "Biz salonlarda oturmuyoruz. Vatandaşın dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Karabüklüler hematoloji bölümü olmadığı için Ankara'ya gelmek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar" demişti. Özel'in bu açıklamasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç yaptığı açıklamada Özel'i yalanlayarak, "Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi etkin bir sağlık hizmeti sunuyor. Son bir yılda 6 bin 200 hasta hematoloji polikliniğinde muayene edildi. 177 hasta hematoloji servisinde yatarak tedavi gördü. Kendisi yanlış bilgilendirilmiş. Karabük'te hematoloji alanında güçlü bir uzmanlık hizmeti verilmektedir" dedi.

İL SAĞLIK MUDÜRÜ'NDEN HASTANEYE ZİYARET

Karabük İl Sağlık Müdürü Op.Dr. İsmail Kara ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Erkan Doğan ile birlikte hastanedeki Hematoloji Servisini ziyaret etti. Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, kentte hematoloji alanında bir yıldır kesintisiz hizmet verildiğini belirterek "Hematoloji polikliniği bir yıldır aktif. 6 Bin 244 poliklinik muayenesi yapılmış, 177 yatan hastaya, 2.476 günübirlik yatan hasta, 144 biyopsi vardır. Poliklinik muayeneleri, ilaç–rapor işlemleri ve yatarak tedavileri Karabük'te yapılıyor, bu da hastalar için ciddi bir konfor sağlıyor. Ayrıca hematoloji polikliniğinde randevu bekleme süresi bulunmuyor" dedi.