CHP ön seçim sonuçları 2025 için geri sayım! CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK'DAN CHP KURULTAY İDDİALARINA YANIT

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay başvurusunun iptal edileceği iddiaları sonrası açıklama yaptı:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır"