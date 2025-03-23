CHP ön seçim sonuçları 2025 için geri sayım! CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

CHP ön seçim sonuçları sorgulama işlemleri oy kullanma saatinin tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelecek. Şubat ayında alınan aday başvurularının ardından seçim tarihi açıklanmıştı. Bugün saat 08.00 itibarıyla sandıklar oy kullanımı için açıldı. Peki; 2025 CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
CHP'DE OY KULLANIMI BAŞLADI
CHP, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim yapacağını açıklamıştı. Şubat ayında alınan adaylık başvuruları sonrası seçim tarihi 23 Mart olarak duyuruldu.
Bugün saat 08.00 itibarıyla sandıklarda oy kullanımı başladı.
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde aday olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
YSK'DAN CHP KURULTAY İDDİALARINA YANIT
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay başvurusunun iptal edileceği iddiaları sonrası açıklama yaptı:
"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır"