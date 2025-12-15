’CHP şaibeli yapıların sığınağı değildir’ dedi: Partiden ihraç edildi

Yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak iddialarıyla eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi hakkında hazırlanan iddianamenin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parti yolsuzluk ithamlarından kendisini kurtarmalı' açıklamasıyla başlayan başkaldırı, ilçe başkanlarına da sıçradı. Sultanbeyli'de 2021-2025 yılları arasında ilçe başkanlığı yapan Özgür Erdem, yolsuzluk başta olmak üzere çıkar amaçlı suç örgütünün siyasi sığınağı haline gelen CHP'ye yönelik, "Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir" açıklamasını yaptı.

İHRAÇ ETTİLER

Açıklamanın ardından harekete geçen CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, 9 Aralık 2025 tarihli toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Erdem'in, parti tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca "tedbirli kesin ihraç" talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. İl Disiplin Kurulu da Erdem'i partiden ihraç etti.

İFADESİNİ YİNELEDİ

Kesin ihracın ardından tekrar bir açıklama yapan Erdem, "Ne demişim "CHP kirli ilişkilerin, trollerin, şaibeli yapıların sığınağı değildir." demişim. Sonuç 14 yaşından bugüne tamı tamına 29 yıldır içerisinde faaliyet gösterdiğim Onur ve Gururla Gençlik kolları Başkanlığı, İlçe Sekreterliği, İlçe Eğitim Sekreterliği, Örgüt Sorumluluğu,5 yıl Sultanbeyli İlçe Başkanlığı yaptığım CHP'nden İhraç edilmişim. Evet tam bir kararlılıkla anlım açık bir şekilde tekrarlıyorum 'CHP kirli ilişkilerin, trollerin, şaibeli yapıların sığınağı değildir" dedi.