Haberler Yaşam Haberleri CHP’de çalıştay krizi! Yerel yönetimler çalıştayı CHP’li belediyeleri birbirine düşürdü
Giriş Tarihi: 6.1.2024 14:33 Son Güncelleme: 6.1.2024 16:18

CHP’de çalıştay krizi! Yerel yönetimler çalıştayı CHP’li belediyeleri birbirine düşürdü

CHP Genel Merkezi’nin desteklediği Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) Eskişehir’de düzenleyeceği yerel yönetimler çalıştayı, CHP'li belediyeleri birbirine düşürdü. Çalıştaya ilk kez Büyükşehir belediyesi dışındaki bir ilçe belediyesinin ev sahipliği yapması, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i küplere bindirdi. Büyükerşen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile ortak açıklama yaparak “Etkinlikten haberimiz yoktu. Ben yaptım oldu etkinliği oldu bu” şeklinde bildiri yayınladı. Yaşanan gerilim üzerine SSD çalıştayı iptal etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
CHP’de çalıştay krizi! Yerel yönetimler çalıştayı CHP’li belediyeleri birbirine düşürdü

CHP Eskişehir'de çalıştay krizi patlak verdi. Sosyal Demokrasi Derneği'nin Eskişehir'de düzenleyeceği yerel yönetimler çalıştayı için ilk kez Büyükşehir belediyesi devre dışı bırakıldı. Daha önceki yıllarda Büyükşehir belediyesinin ev sahipliği yaptığı çalıştay bu kez iddiaya göre CHP Yerel Yönetimler Genel Bsk. Yrd. Gökhan Zeybek'in talimatıyla Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

ZAMANLAMASI MANİDAR, SİYASİ HESAPLI

SSD'nin yerel yönetimler çalıştayının Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılacağını öğrenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç duruma tepki gösterdi. İki belediye başkanı yaşanan durum üzerine ortak bildiri yayınladı. Bildiride yapılacak çalıştaydan haberlerin olmadığı ve çalıştayın ben yaptım oldu çalıştayı olduğuna vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılacak olan etkinlikte bizlere danışma lütfunda dahi bulunulmamıştır. Bu etkinliğin seçimlere kısa süre kala planlanması oldukça manidardır. Bu durum etkinliğin siyasi hesaplar için gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğunu göstermektedir" denildi.

SDD ÇALIŞTAYI İPTAL ETTİ

Eskişehir'de SSD çalıştayının Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılması başkan adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen'in üzerinin çizildiği yorumlarına neden oldu. Büyükerşen'in çalıştaya olan tepkisine cevap ise SDD Başkanı Sami Doğan'dan geldi. Sami Doğan yaşanan olaylarla ilgili "Değerli başkanlarımız, birlikte yaptıkları basın açıklamasında; 'Haberimiz yokken programda yer alıyoruz.' diyorlar. Sayın Büyükerşen'i makamında ziyaret ederek davetiyemizi verdik, kendilerini bilgilendirdik.

Sayın Ataç ise yoğunluğunu gerekçe göstererek randevu veremedi ancak davetiyesini özel kalemine ilettik. Ziyaretimizin hemen ardından da söz konusu basın açıklamalarını gördük ve tüm samimiyetimizle detayları konuştuğumuz halde yapılan açıklamaya üzüldük." dedi.

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CHP’de çalıştay krizi! Yerel yönetimler çalıştayı CHP’li belediyeleri birbirine düşürdü
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