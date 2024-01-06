CHP’de çalıştay krizi! Yerel yönetimler çalıştayı CHP’li belediyeleri birbirine düşürdü

CHP Eskişehir'de çalıştay krizi patlak verdi. Sosyal Demokrasi Derneği'nin Eskişehir'de düzenleyeceği yerel yönetimler çalıştayı için ilk kez Büyükşehir belediyesi devre dışı bırakıldı. Daha önceki yıllarda Büyükşehir belediyesinin ev sahipliği yaptığı çalıştay bu kez iddiaya göre CHP Yerel Yönetimler Genel Bsk. Yrd. Gökhan Zeybek'in talimatıyla Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
ZAMANLAMASI MANİDAR, SİYASİ HESAPLI
SSD'nin yerel yönetimler çalıştayının Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılacağını öğrenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç duruma tepki gösterdi. İki belediye başkanı yaşanan durum üzerine ortak bildiri yayınladı. Bildiride yapılacak çalıştaydan haberlerin olmadığı ve çalıştayın ben yaptım oldu çalıştayı olduğuna vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılacak olan etkinlikte bizlere danışma lütfunda dahi bulunulmamıştır. Bu etkinliğin seçimlere kısa süre kala planlanması oldukça manidardır. Bu durum etkinliğin siyasi hesaplar için gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğunu göstermektedir" denildi.
SDD ÇALIŞTAYI İPTAL ETTİ
Eskişehir'de SSD çalıştayının Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılması başkan adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen'in üzerinin çizildiği yorumlarına neden oldu. Büyükerşen'in çalıştaya olan tepkisine cevap ise SDD Başkanı Sami Doğan'dan geldi. Sami Doğan yaşanan olaylarla ilgili "Değerli başkanlarımız, birlikte yaptıkları basın açıklamasında; 'Haberimiz yokken programda yer alıyoruz.' diyorlar. Sayın Büyükerşen'i makamında ziyaret ederek davetiyemizi verdik, kendilerini bilgilendirdik.