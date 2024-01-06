CHP’de çalıştay krizi! Yerel yönetimler çalıştayı CHP’li belediyeleri birbirine düşürdü

ZAMANLAMASI MANİDAR, SİYASİ HESAPLI

SSD'nin yerel yönetimler çalıştayının Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapılacağını öğrenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç duruma tepki gösterdi. İki belediye başkanı yaşanan durum üzerine ortak bildiri yayınladı. Bildiride yapılacak çalıştaydan haberlerin olmadığı ve çalıştayın ben yaptım oldu çalıştayı olduğuna vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılacak olan etkinlikte bizlere danışma lütfunda dahi bulunulmamıştır. Bu etkinliğin seçimlere kısa süre kala planlanması oldukça manidardır. Bu durum etkinliğin siyasi hesaplar için gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğunu göstermektedir" denildi.