CHP’de genel başkanlık yarışı! İlk aday belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni rakibine ilk mesaj

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Atıcı, Genel Başkan'a yönelik şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. 'Partiyi güvenli bir limana getireceğim' dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim. Etrafınızdaki birçok insan size 'aday olmak zorundasınız' diyecek. Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem."