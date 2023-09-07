CHP’den sonra İYİ Parti de Togg’a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...

CHP'Lİ ŞEVKİN: GURUR VERİCİ

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok ancak bunun tüm sektörlerde ve tüm bu yatırım yapmak isteyen kesimler için eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil kullanıcıların değil tüm devlet kurumlarında makam aracı olarak kullanılmasını da önemsiyoruz. İlk defa bineceğim. Tabii gurur verici... Milli bir otomobilimizin olması elbette önemli" dedi.

Şevkin, yerli otomobilin asla politik malzeme olmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz."