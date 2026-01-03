CHP’li başkan tatil sefasını bıraktı yurda döndü: İşçilerden SABAH’a teşekkür: Sesimizi duyurdunuz







Yeni yıla saatler kala, yılbaşına 5 parasız girmekten son anda kurtulan işçiler ise büyük sevinç yaşadı. SABAH'ın yaptığı haberlerle gündeme taşıdığı eylemler ülke genelinde büyük ses getirmesiyle maaşlarını alabilen ve çocuklarına karşı mahcup olmaktan kurtulan çok sayıda belediye işçisi, gazetemizi arayarak, kendilerine verdiği destekten dolayı SABAH'a 'Sesimizi duyurdunuz' diyerek teşekkür etti. İşçilerin geriye dönük 5 aylık yemek ve mesai ücretleri ise hâlâ ödenmedi.







SATIYOR, BORÇ ALIYOR

Belediyenin içine düştüğü borç batağından kurtulmak için bir yandan mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satan Duman, diğer yandan da işçilerin temmuzdan kasıma kadar 5 aylık yemek ücretleri ve mesai ücretlerini ödeyebilmek için, belediye borçlarına yenilerini eklemek üzere harekete geçti. Görkem Duman, yarım kalan tatilinin ardından, 6 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında meclis üyelerinden borçlanma için yetki isteyecek.