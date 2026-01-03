CHP’li başkan tatil sefasını bıraktı yurda döndü: İşçilerden SABAH’a teşekkür: Sesimizi duyurdunuz

İzmir'de, maaşlarını alamayan işçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi ile yılbaşı kutlamak için Phuket adasına giden CHP'li Buca Belediye Başkan Görkem Duman, 2 Ocak'ta dönmeyi planlarken, SABAH'ın skandalı yılın son günü manşetine taşıması üzerine 31 Aralık'ta döndü. Gitmeden önce 1800 işçiden 200 temizlik işçisinin çıplak maaşını ödeyen Duman, dönüşte de diğerlerinin maaşlarını ödedi. Yeni yıla 5 parasız girmekten son anda kurtulan işçiler, kendilerine verdikleri destekten dolayı SABAH'a teşekkür etti. Geriye dönük 5 aylık yemek ve mesai paraları ise hâlâ ödenmedi.
İzmir'de maaşlarını alamayan Buca Belediyesi işçileri, geçen hafta eylem başlattı. CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ise sorunu çözmek yerine, yılbaşı için türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasına yılbaşı tatiline gitti. SABAH'ın manşete taşıdığı skandal, Türkiye gündemine otururken, Görkem Duman'a tepki yağdı. 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Duman'ın başta CHP Genel Merkezi olmak üzere birçok kesimden gelen tepkiler üzerine tatilini yarıda kestiği ve 31 Aralık günü İzmir'e döndüğü ortaya çıktı.
Görkem Duman'ın, işçilerin eyleme başlaması üzerine Phuket tatiline gitmeden önce 1800 işçiden çöp toplamakta görevli 200 işçinin çıplak maaşlarını yatırdığı, tatil skandalının ortaya çıkması üzerine ise apar topar geri dönüp, 31 Aralık'ta diğer işçilerinin de çıplak maaşlarını yatırdığı öğrenildi. Çıplak maaşlarını alabilen işçilerin eylemi bitirmesiyle de yılbaşına belediye temizlik işleri şantiyesinde işçilerle birlikte girip şov yaptığı belirtildi.
Yeni yıla saatler kala, yılbaşına 5 parasız girmekten son anda kurtulan işçiler ise büyük sevinç yaşadı. SABAH'ın yaptığı haberlerle gündeme taşıdığı eylemler ülke genelinde büyük ses getirmesiyle maaşlarını alabilen ve çocuklarına karşı mahcup olmaktan kurtulan çok sayıda belediye işçisi, gazetemizi arayarak, kendilerine verdiği destekten dolayı SABAH'a 'Sesimizi duyurdunuz' diyerek teşekkür etti. İşçilerin geriye dönük 5 aylık yemek ve mesai ücretleri ise hâlâ ödenmedi.
SATIYOR, BORÇ ALIYOR
Belediyenin içine düştüğü borç batağından kurtulmak için bir yandan mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satan Duman, diğer yandan da işçilerin temmuzdan kasıma kadar 5 aylık yemek ücretleri ve mesai ücretlerini ödeyebilmek için, belediye borçlarına yenilerini eklemek üzere harekete geçti. Görkem Duman, yarım kalan tatilinin ardından, 6 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında meclis üyelerinden borçlanma için yetki isteyecek.
'İNSANİ BİR DURUM' DEDİ
Duman, Tayland tatili içinde sosyal medya hesabından, 'Çok önceden planlanmıştı' savunmasında bulundu. Açıklamasının devamında gizlenecek bir durum olmadığını belirten Duman, "Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek saklanacak tarafı yok, tamamen insani bir durum" ifadelerini kullandı.
BORÇLANMA İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTEYECEK
Belediye meclis gündemine gelecek olan önerge kabul edilirse Görkem Duman, yasal faizi ile birlikte bankalara 375 milyon 800 bin lira daha borçlanacak. Duman çekeceği kredi karşılığında bankalara mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazları ipotek olarak gösterebilecek. Öte yandan SABAH'ın haberleri sonrası muhalefet yanlısı medya gruplarının işçilerin alacaklarının tamamen ödendiğine dair haberlerle algı operasyonu yapmaya çalıştığı görüldü.