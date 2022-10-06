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Giriş Tarihi: 7.10.2022

CHP’li başkan ve kardeşi doktoru darp etti

CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırıda bulunarak darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
CHP’li başkan ve kardeşi doktoru darp etti
İddiaya göre olay şöyle gelişti. Ethem Karakoç'un kansere yakalanan ağabeyi Ekrem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ethem Karakoç, başka bir hastaneye nakletmek için hastaneden ambulans istedi. Ancak hastanın kanserin son evresinde olduğu ve yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle ambulans verilmedi. Ekrem Karakoç ise ertesi gün 29 Eylül'de hayatını kaybetti.



Hastaneye giden CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, "Ben senden dün sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırarak Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüdü. Bu sırada doktorun arkasından yaklaşan kardeşi Yusuf Karakoç, küfürler ederek Kalkan'a saldırıp darp etti. Başhekim Yardımcısı Kalkan'ın şikayeti üzerine Ethem Karakoç ve Yusuf Karakoç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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CHP’li başkan ve kardeşi doktoru darp etti
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