CHP’li başkandan akla ziyan açıklama: İhbara giden İtfaiyeye ‘provokasyon’ dedi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün 18.00'de yapılacak eylül alı olağan toplantısına meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin toplantıya başkanlık yaptı. Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP'li üyeler ortalığı karıştırdı. Sloganlar atarak meclise başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin'in sözünü kesen CHP'li provokatörlere meclis üyeleri de destek verdi. CHP'li Söke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Fahri Semerci, meclise başkanlık eden Mersin'e kalem fırlattı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Provokatörlere destek veren CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da büyük tepki çekti. CHP'li provakatörlerin meclisin çalışmasına izin vermemesi üzerine oturum 15 Eylül Salı gününe ertelendi. Salon polis eşliğinde boşaltıldı.

Meclisin ertelenmesinin ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanı ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mecliste yaşananlarla ilgili konuşurken o sırada bir itfaiye aracı geçti. İntihar vakasına yetişmek isteyen itfaiye aracı siren sesini açarak en hızlı şekilde olay yerine gitmeye çalıştı. Başkan Günel ilginç şekilde siren sesini "provokasyon" olarak nitelendirdi. Günel'in bu sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

İHBARA GİDİYORDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Orta Mahalle 227. Sokak'taki intihar vakasına müdahale için harekete geçmişti. İtfaiye aracı, olay yerine hızla ulaşmak için sirenlerini açtı.