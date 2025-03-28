CHP’li başkandan şok çıkış: "İşçiler bana mobbing uyguluyor"

CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, seçimlerden hemen önce hiçbir personeli işten çıkarmama sözü vermesine rağmen Ramazan ayından bir gün önce temizlik işlerinde görevli 6 işçiyi işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Başkan Akpınar, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla yine tepkilerin hedefi oldu. Kendisine mobbing uygulandığını belirten Akpınar, "Belediye personelimizle toplantı yaptım. Kimsenin ekmeği iye oynamak istemiyorum, vicdanen rahatsız oluyorum dedim. Demokrasiyi çalıştıralım, oylama yapalım dedim. Onlara işçi mi çıkartalım yoksa kimi nereye görevlendirirsek orada çalışacak mı dedim? Kimi nereye görevlendirirsek oraya gidecek misiniz dedim? Herkes el kaldırdı. Herkes özverili çalışmıyor. Herkes rapor almak için çalışıyor. Bizim çalışma arkadaşlarımızın büyük bir kısmı rapor alarak yatma peşinde. Çavuşlarımızla toplantı yaptım ve çalışmayan arkadaşlarımızı tespit edin dedim. Biz belediye içinde bir değişim yaptık. Belediye içinde çalışan yaklaşık 50 personeli başka alanlara gönderdik. Çıktılar mobbing uygulanıyor dediler. Mobbingi 10 aydır ben yiyorum. Mobbing uygulanıyorsa bana uygulanıyor. Temizlik yapmayanlar, park görevlisi olup da gidip bankta evinde oturan insanlar bana mobbing uyguluyorlar. Herkes biraz vicdanlı ve ahlaklı olmalı" dedi.

TAZMİNAT MI ÖDEYELİM?

Başkanın bu açıklaması işten çıkartılan işçilerin tepkisine yol açtı. 28 Şubat'ta 5 arkadaşı ile birlikte işten atılan Mehmet Baygut, sosyal medya hesabından, "Sayın başkanımıza saygılar sunuyorum hayırlı bayramlar geçirmesini temenni ediyorum. Hani bizde bayram geçireceğiz ya hani bizi de ekmeğimizden etti ya. Bizde bayram geçireceğiz. Başkanımıza mobbing uyguladığım için de herkesden özür dilerim Keşke yapmasaydım, özür dilerim size mobbing yaptığım için. Dünya tersine dönüyor derlerdi inanmazdım. Olmazsa mobbing uyguladığımız için tazminat felan mı ödesek ne yapsak bilemedim" dedi.