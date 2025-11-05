CHP’li belediye görkemli törenle açmıştı: Milyonluk park tehlike yuvası oldu! "Milletin paraları böyle çöpe atılıyor"

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ

33 bin metrakere alana sahip parkta, yeryüzünde yaşamış dinozorların en büyüğü olan 62 metre büyüklüğünde 2 dinozor dahil çeşitli büyüklüklerde dinozor maketi bulunuyor. Bunun yanısıra parkta 2 adet masal ağacı ile birlikte çocukların binip eğleneceği poni ve midilli atlar, zıpzıp ve top havuzu, 1 adet süs havuzu, kum havuzu, kamelyalar, 3 adet çeşitli oyun parkları yer alıyor. Ancak bu park şimdi çürümeye terk edilmiş durumda. Girişin ücretli yapılan park bakımsızlık yüzünden kapısına kilit vuruldu.