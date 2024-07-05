CHP’li Cihan Yavuz hakkındaki tutuklama iddiaları asılsız çıktı

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un gözaltına alının tutuklandığı iddiası asılsız çıktı. Yavuz'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ağustos 2016 ile Mart 2016 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı 26 Kasım 2020'de gerçekleşen operasyonla gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

15 Nisan 2021 günü kapalı ceza infaz kurumundan tutukluluktan tahliye kararı ile serbest kaldığı öğrenilen Yavuz hakkında herhangi bir tutuklama kararı bulunmadığı öğrenildi.