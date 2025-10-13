CHP’li Eski Avanos Belediye Başkanı İbaş “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamasıyla hakim karşısında

Avanos Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Avanos 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İbaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 257/1. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılama başlatıldı.

İbaş: "Sorumluluk Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ait"

Mahkemede savunmasını yapan İbaş, ihale süreciyle ilgili sorumluluğun kendisinde değil, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde olduğunu vurguladı. Savunmasında şu ifadeleri kullandı: "İhale onay mercii benim ancak ihale sürecinden sorumlu birim Mali Hizmetler Müdürlüğü'dür. Bu birim, ihale yapılması gereken konularda tespit yaparak bana bilgi sunar. İddianamede belirtilen olayla ilgili olarak bana herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Atık toplama işiyle ilgili iki firma vardı. Önceki firmadan memnun kalınmadığı için diğer firmayla protokol imzalandı. Ödeme yapılıp yapılmadığı hakkında bilgim yok. Bu konuda Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilidir. Müfettiş incelemesinden önce elden alındığı belirtilen 13 bin lira konusundan da haberim bulunmamaktadır."

Dosya bilirkişiye gönderildi

Mahkeme heyeti, sanıkların görevlerini kötüye kullanıp kullanmadıklarının, herhangi bir kamu zararı veya haksız kazanç oluşup oluşmadığının tespit edilmesi amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.