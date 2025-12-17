CHP’li Günay’a AK Parti’den tepki!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın İzmir'deki Cumhur İttifakı'na mensup belediyeler olan Aliağa ve Menemen için sarf ettiği "oraları alacağız, sizi de göndereceğiz" sözlerine yanıt geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Menemen Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili CHP'li Günay'a tepki gösterdi.

AK Partili Kişili şu açıklamayı yaptı: "İzmir'de sadece ürettikleri projeler ve hizmetleriyle gündeme gelen Cumhur İttifakı belediyelerine dil uzatan zat-ı muhteremin geçmişini de gelecek planlarını da çok iyi biliyoruz. Kendi partisi içinde her türlü operasyonu yaptıkları büyükşehir belediye başkanına timsah gözyaşlarıyla 'baba' diyerek hitap etmeleri konusuyla da ilgilenmiyoruz. Göreve geldikleri günden bu yana işçi ve sendika sorunlarını çözemeyen, ulaşım ve çöp gibi en temel hizmetleri beceremeyen CHP'li belediyelere sayı ve skor hedefi koymak da komikliktir. Şehrimizin butik ilçesi, metropolün gözbebeği Güzelbahçe'de ancak turizm bürosu şefi olabilecek kapasitedeki şahsın bırakın İzmir'de tüm Türkiye'ye örnek gösterilecek projeleri hayata geçiren belediyelerimizi diline dolaması hadsizliktir. Sayın Belediye Başkanı Menemen'e gelip hizmetleri gezebilir. Cumhur İttifakı belediyelerinin hayata geçirdiği hizmetlerin sadece zekatı bile onlara fazla gelir. Siz, babanıza gösterdiğiniz hedefe ulaşmayı bırakın çıktığınız yolda kalır, ancak Menemen'de ve Aliağa'da ancak hayal kurarsınız.

Sayın Mustafa Günay gelelim sizin şahsıma yönelik sözlerinize… Anadolu'da bir hikaye vardır. Baba oğluna der ki; oku da adam ol… Oğul bir gün makam sahibi olur, babasını makamına getirtir. Babasına der ki; bak baba sen bana 'oku da adam ol' dedin ama ben kocaman bir belediye başkanı oldum. Babası da der ki; belediye başkanı olmuşsun ama… Hikayenin gerisini de Güzelbahçe'nin seçmeninin taktirine bırakıyorum."