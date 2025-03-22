CHP’li İl Başkanın skandal sözleri Kırşehir’de tepki topladı

CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde gerçekleşen toplantıya CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve partililer katıldı. Parti binası önünde konuşan CHP İl Başkanı Baran Genç, partisinin sık sık hedef aldığı AK Parti mensuplarını hedef alarak, "Ama artık bunların cami duvarına pisleyen köpek misali ecelleri gelmiştir" şeklinde ifade kullandı. Genç'in kullandığı sözler, kısa sürede Kırşehir'de ve sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

CHP SİYASETİN DOZUNU KAÇIRDI

Baran Genç'in çirkin sözlerini ve üslubunu eleştiren vatandaşlar CHP'nin artık siyasetin dozunu kaçırdığını belirtti. Kırşehirli bir vatandaş Adem Söğüt "Bunun adı eleştiri yada hak arayışı değil. Resmen hakaret. Halkı sokağa çağırarak, hakaret ederek bir yere varamazlar. Bu bir adli süreç ama artık siyasetin de dozunu kaçırdılar. Bu ülkenin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Eğer suçları yoksa ortaya çıkar aklanırlar ama suçları varsa da herşeu çıkar. Yaşananları hayretle izliyoruz. Herkes kendine yakışanı yapıyor" dedi.

Sosyal medyada da hızla yayılan CHP'li il başkanının o görüntüleri partiller arasında da ciddi eleştirilere neden oldu.