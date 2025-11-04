CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden park eziyeti! Karaköy ve Mercan katlı otopark 5 yıldır tamamlanmadı: Esnaf kepenk kapatıyor!

"BİR AN ÖNCE OTOPARK YAPILMASINI, HİZMETE AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Mercan'da otoparkın hizmete açılmasını istediklerini vurgulayan esnaf Mustafa Sert, "Uzun zamandır burada esnaflık yapıyorum. Burası otopark ve belediye birimi olarak hizmet veriyordu. Seçim olur olmaz, burası kapatıldı. Ancak daha sonra baktık ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi afişlerini astı, çevreledi, tamamen hizmet dışı bıraktı. Yaklaşık 4 sene burası böyle kaldı. Daha sonra yıktılar, yine 2-3 sene böyle kaldı. En son şu anda aşağıda zemin kat geçici otopark hizmeti veriyor. Buraya gelen müşteri aracını park edecek bir ortam bulamıyor. Haliyle geçip gidiyor. Yabancı ve yerli turistler buradan ötede bir şey yok gibi görüyor. Buranın bir an önce otopark yapılmasını, hizmete açılmasını istiyoruz. Esnaf olarak gayet iyi olacak" diye konuştu.