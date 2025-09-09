CHP’li Kemalpaşa Belediyesi de satıyor

İzmir'de borç batağına saplanan CHP'li belediyeler çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta buldu. Bugüne kadar ellerindeki taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP'li İzmir Büyükşehir, Menderes, Dikili, Bornova, Buca, Balçova, Çeşme, Güzelbahçe, Torbalı, Tire, Karabağlar, Bayındır ve Seferihisar belediyelerine bu sefer de Kemalpaşa Belediyesi eklendi.

15 ARSA SATIŞ LİSTESİNDE

Kemalpaşa Belediyesi, Başkan Mehmet Türkmen'in talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 15 arsayı satışa çıkardığını duyurdu.

SATIŞ İHALESİ 17 EYLÜL'DE

Büyüklükleri 275 ila 672.89 metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri de 1 milyon 959 bin 500 TL ile 5 milyon 047 bin lira arasında değişiyor. Akalan mahallesinde yer alan ve açık teklif usulü gerçekleştirilecek ihale 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak ve her bir arsanın satışı 5'er dakikalık aralarla gerçekleştirilecek.