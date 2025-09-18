CHP’li Köyceğiz Belediye imar skandalında gözaltı sayısı 3’e çıktı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Belediyede görevli bazı personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen belediye başkan yardımcısı Ö.Ö.'nün çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve sahte düzenlediği yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli belediye başkan yardımcısı Ö.Ö. gözaltına alınmıştı.

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI, BAŞKAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 27 yaşındaki müteahhit M.Y., gözaltına alınırken, firari 50 yaşındaki müteahhit şüpheli M.Y. hakkında yakalama kararı verilmişti. Genişletilen soruşturmada elde edilen yeni deliller kapsamında belediye personellerinin ihbarını işleme almayan gerekli incelemeyi başlatmayan ve ihbarda bulunan personelin personelin yerini değiştiren Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI

2 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, firari Metin Y., ise İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 3'e çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.