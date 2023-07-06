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Giriş Tarihi: 6.7.2023

CHP’li müteahhit belediyede dehşet saçtı

CHP’li müteahhit belediyede dehşet saçtı
Maltepe Belediyesi dün saat 15.00 sıralarında silah sesleriyle yankılandı. İddiaya göre müteahhit Fevzi Polat (58), belediye binasına gelerek 8. kattaki Başkan Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile görüşmesinin ardından odadan çıktı ve ruhsatsız silahıyla havaya 2 kez el ateş etti. Başkan Kılıç, yanındakiler tarafından başka bir odaya götürülürken, şüpheli bir alt katta da havaya 3 kez ateş açtı. İhbar üzerine binaya gelen polis ekipleri, uzaklaşmaya çalışan Polat'ı gözaltına aldı. Başkan Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tabancayı çıkardı, bana doğrulttu. Sağ elimle eline vurdum, o arada namludan çıkan mermi dışarı gitti" dedi. Saldırganın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı belirtildi.

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CHP’li müteahhit belediyede dehşet saçtı
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