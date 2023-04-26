CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış

Ankara Çankaya'da yaşayan avukat İnan Akgün Alp'in, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla CHP'nin Kars'tan milletvekili adayı yapılması partililerin tepkisini çekti. Alp'in sicili de kabarık çıktı. Ankara'da Dev-Sol görüşleri doğrultusunda yayın yapan Tavır Dergisi'nde yapılan slayt gösterisine katılarak bir dizi eylem kararı alınacak toplantıda yakalanıp serbest bırakılan Alp'in hakaret, tehdit, intihara teşebbüs suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Alp'in 2008'de boşandığı doktor eşi Ö.O.'nun boşandıktan 6 yıl sonra Alp'e koruyucu ve önleyici tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı.