Haberler Yaşam Haberleri CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış
Giriş Tarihi: 27.4.2023

CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış

Halit TURAN Halit TURAN
CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış
Ankara Çankaya'da yaşayan avukat İnan Akgün Alp'in, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla CHP'nin Kars'tan milletvekili adayı yapılması partililerin tepkisini çekti. Alp'in sicili de kabarık çıktı. Ankara'da Dev-Sol görüşleri doğrultusunda yayın yapan Tavır Dergisi'nde yapılan slayt gösterisine katılarak bir dizi eylem kararı alınacak toplantıda yakalanıp serbest bırakılan Alp'in hakaret, tehdit, intihara teşebbüs suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Alp'in 2008'de boşandığı doktor eşi Ö.O.'nun boşandıktan 6 yıl sonra Alp'e koruyucu ve önleyici tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu 'Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz' dedi! YSK'ya bildirmeyi unuttu
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!
Kemal Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar’da soğuk duş! Alanlar boş kaldı
Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sivas- Ankara Hızlı Tren Hattı açılışı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız
Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA