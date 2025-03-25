CHP’nin şaibeli kurultay borsasında oy tarifesi belli oldu! Tanık ifadeleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı ilgili soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demirin anlattıkları yapılan kurultayın ne kadar şaibeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.