Çiçek anne, Hira Nur’un bir dediğini iki etmiyor

AntalyaManavgat'ta göğüs ve rahim kanserini atlatan 2 çocuk annesi güzellik uzmanı Çiçek Akçay, her yıl onlarca kanser hastası çocuğa kucak açmaya devam ediyor. Akçay son olarak beyin kanseri olan 7 yaşındaki Hira Nur'a destek oluyor. Çiçek Akçay iki yıldır kanserle mücadele eden Hira Nur'un ailesiyle iletişime geçerek ona hem gönüllü annelik yapıyor hem de moral verip destek oluyor. Akçay, geçtiğimiz günlerde Hira Nur İspenoğlu'nun en büyük hayalinin ne olduğunu sordu.Manavgat 60'ıncı Yıl İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Hira Nur ise "Benim en büyük hayalim polis olmak" deyince Çiçek Akçay kolları sıvadı. Önce Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçti. Polis merkezi görevlileriyle görüştü. Manavgat polisi isteği seve seve kabul etti. Minik Hira Nur için polis elbisesi hazırlandı. Daha sonra Çicek Akçay, Hira Nur'u ailesinin izniyle evinden aldı. Ona polis elbisesini giydirdi. Polis Merkezi'nde bir gün geçirerek hayalini gerçekleştirdi. Ona polis ağabeyi ve ablaları hediyeler verdi. Bu sevgi karşısında minik Hira Nur'un, "İyi ki varsınız. Ben bu moral ile hastalığı da yeneceğim" demesi herkesi duygulandırdı.