Haberler Yaşam Haberleri Çiçek anne, Hira Nur’un bir dediğini iki etmiyor
Giriş Tarihi: 16.6.2023

Çiçek anne, Hira Nur’un bir dediğini iki etmiyor

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Çiçek anne, Hira Nur’un bir dediğini iki etmiyor
Antalya Manavgat'ta göğüs ve rahim kanserini atlatan 2 çocuk annesi güzellik uzmanı Çiçek Akçay, her yıl onlarca kanser hastası çocuğa kucak açmaya devam ediyor. Akçay son olarak beyin kanseri olan 7 yaşındaki Hira Nur'a destek oluyor. Çiçek Akçay iki yıldır kanserle mücadele eden Hira Nur'un ailesiyle iletişime geçerek ona hem gönüllü annelik yapıyor hem de moral verip destek oluyor. Akçay, geçtiğimiz günlerde Hira Nur İspenoğlu'nun en büyük hayalinin ne olduğunu sordu.

'HASTALIĞI YENECEĞIM'
Manavgat 60'ıncı Yıl İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Hira Nur ise "Benim en büyük hayalim polis olmak" deyince Çiçek Akçay kolları sıvadı. Önce Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçti. Polis merkezi görevlileriyle görüştü. Manavgat polisi isteği seve seve kabul etti. Minik Hira Nur için polis elbisesi hazırlandı. Daha sonra Çicek Akçay, Hira Nur'u ailesinin izniyle evinden aldı. Ona polis elbisesini giydirdi. Polis Merkezi'nde bir gün geçirerek hayalini gerçekleştirdi. Ona polis ağabeyi ve ablaları hediyeler verdi. Bu sevgi karşısında minik Hira Nur'un, "İyi ki varsınız. Ben bu moral ile hastalığı da yeneceğim" demesi herkesi duygulandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi
Atilla Taş’a 4 yıl 11 ay hapis talebi
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiçek anne, Hira Nur’un bir dediğini iki etmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA