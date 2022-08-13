Haberler Yaşam Haberleri Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 oranında etkili
Giriş Tarihi: 14.8.2022

Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 oranında etkili

Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 oranında etkili
Maymun çiçeği virüsü, Türkiye dahil birçok ülkede görülmeye devam ediyor. Uzmanlar, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas ve cilt lezyonları yoluyla bulaşan maymun çiçeği hastalığının yayılma potansiyelinin olduğunu belirtiyor. Türkiye'de tespit edilen vaka sayısı 5'e yükselirken, artan vaka sayıları nedeniyle bazı ülkelerde 'acil durum' ilan edildi. Afrika'da yıllardır görülen ve şu anda başta Avrupa olmak üzere ve birçok ülkede etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü tespit edilen ilk hastalardan farklı olarak son dönemde yeni belirtilerin ortaya çıktığı duyuruldu. Hastalığın klinik olarak, ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, deri döküntüleri ve şişmiş lenf bezleri ile kendini gösterdiğini açıklayan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı, "Şu an dünya genelinde 28 bin 142, Türkiye'de ise 5 hasta tespit edildi. Bilindiği gibi hastalığın normal görüldüğü yerlerden farklı bölge ve ülkelerde görülmeye başlaması nedeniyle 23 Temmuz'da Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti" dedi.

"ÇİÇEK AŞISI KORUMA SAĞLIYOR"
Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla bulaş sonucu yenidoğanda doğuştan maymun çiçeği hastalığı bulgularına rastlanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Sarı şöyle konuştu: "Çiçek hastalığı dünya üzerinden tamamen ortadan kaldırılana kadar uygulanmış olan çiçek aşıları, maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağlamaktadır. Ülkemizde 1980 yılına kadar çiçek aşısı rutin olarak uygulanmıştır. 1980 yılı öncesi doğumlular çiçek aşıları var ise maymun çiçeği hastalığına karşı yaklaşık yüzde 85 oranında korunmaktadır. Bugün modifiye edilmiş atenüe aşı virüsüne dayalı yeni bir aşı, 2019'da maymun çiçeğinin önlenmesi amacı ile ABD Gıda ve İlaç Ajansı (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) kullanım onayı almıştır. Bununla birlikte aşı kısıtlı olarak ulaşılabilir durumdadır."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
EYT son durum 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet ile sorgula
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 || YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile Üniversite yerleştirme sonuçları tıkla sorgula!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ Sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 oranında etkili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA