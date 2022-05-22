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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Çiçek aşısı uygulaması hızlanmalı

Çiçek aşısı uygulaması hızlanmalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: Kovid-19 ile karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsünün yayılım hızı son derece yavaş. Bulaşma şekli Kovid-19'da olduğu gibi kapanmalara gitmeyi gerektirecek şekilde değil. Genel olarak insanlarla temasımızda hijyen tedbirlerine uyarsak, bu virüsün yayılması kolay olmayacaktır. Çiçek aşısı olanlar yüzde 80'den fazla korunuyor. Hastalığın gençlerde daha ağır seyretmesinde onların aşısız olmasının rolü olabilir. Zaten bazı ülkeler şu anda çiçek aşısının yeni jenerasyonunu hızlı şekilde üretmeye ve risk gruplarına uygulamaya başladılar. Yayılma durumuna göre diğer ülkelerde de aşılama hızlanmalı.

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Çiçek aşısı uygulaması hızlanmalı
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