Çiçek aşısı uygulaması hızlanmalı

Ankara Üniversitesi TıpFakültesi Enfeksiyon HastalıklarıAna Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.İsmail Balık: Kovid-19 ile karşılaştırıldığındamaymunçiçeği virüsünün yayılım hızıson derece yavaş. Bulaşmaşekli Kovid-19'da olduğugibi kapanmalara gitmeyigerektirecek şekildedeğil. Genel olarakinsanlarla temasımızdahijyen tedbirlerineuyarsak, bu virüsünyayılması kolayolmayacaktır. Çiçekaşısı olanlar yüzde80'den fazla korunuyor.Hastalığın gençlerdedaha ağır seyretmesindeonların aşısızolmasının rolü olabilir.Zaten bazı ülkeler şuanda çiçek aşısının yenijenerasyonunu hızlı şekildeüretmeye ve risk gruplarınauygulamaya başladılar.Yayılma durumuna göre diğerülkelerde de aşılama hızlanmalı.