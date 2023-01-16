Çiftçi kar bekliyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da çiftçiler, kuraklığın etkisinin azalması ve verimli bir sezon için kar yağışı bekliyor. Sonbaharı ve kışın ilk aylarını kurak geçiren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, üreticiler özellikle buğday ve kanola tohumlarını kuru toprağa ekmek zorunda kaldı. Buğday ve kanolanın gelişim dönemi, henüz ekimi yapılmamış ayçiçeğinde ise toprakta suyun depolanması için kar yağışı önem taşıyor. Çiftçilerin tarımsal ürünlerin üzerine "yorgan etkisi yapıyor" diye tanımladığı kar yağışı, ürünleri hem olası don olaylarından koruyor hem de kar suyu toprağa yavaş karışıp bitkinin gelişimini kolaylaştırıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kış aylarında üreticilerin gözünün kar yağışında olduğunu söyledi. Geçen yılın kuraklık etkisinde geçtiğini ifade eden Arabacı, "Ekim döneminde kurak var demeyip ekimlerimiz yapıldı. Ekimlerin ardından hafif yağışlar geldi ve buğdayın çıkışına yetti" dedi.