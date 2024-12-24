Çiftçiler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek

Muğla genelinde (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 29 bin üretici bulunuyor. Toplam 2 milyon 16 bin dekar üretim alanının yüzde 53'üne karşılık gelen 1 milyon 69 bin dekarı ÇKS'ye kayıtlı durumda. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt altına alınamayan tarım arazilerinin, taahhütname verilmesi halinde ÇKS'ye kaydı yapılabilecek.

31 Aralık Son Gün

Başvurularını gerçekleştiremeyen çiftçiler için İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatlerinde açık olacak. Her ilçede iki personel konu ile ilgili olarak görev yapacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Saylak, üreticilerin yeni desteklerden faydalanabilmesi için ÇKS başvurularını yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu yıl ilk kez uygulanan üretim planlamasıyla çiftçiler, üretim sezonu öncesinde hangi ürünü ekeceklerini, ne kadar üretim yapacaklarını ve alabilecekleri destek miktarını önceden öğrenebilecek. Bu uygulama sayesinde çiftçiler hem daha bilinçli bir üretim süreci geçirecek hem de desteklerden etkin bir şekilde yararlanabilecek.

Yeni destekleme modelini, il genelindeki "Cuma Buluşmaları" etkinlikleriyle çiftçilerimize anlatıyoruz. Ayrıca çiftçilerin uzun süredir talep ettiği bir değişiklik de bu dönem hayata geçiriliyor; 2025'ten itibaren destekler ayni olarak değil, doğrudan ve nakdi olarak ödenecek."