Çiftçiye sahte dekontla icra takibi

Ankara'da 34 yaşındaki Elif B., sahte banka dekontları düzenleyerek geçimini çiftçilikle sağlayan Serhat Aslan adına icra takibi başlattı. Ankara'da yaşanan olayda Elif B., Serhat Aslan'a borç verdiğini ileri sürerek onun hesabına farklı tarihlerde 170 bin, 100 bin, 40 bin, 80 bin ve 15 bin para olmak üzere toplam 405 bin lira para gönderdiğini iddia etti. Bu iddiasını desteklemek için sahte banka dekontları hazırlayan Elif B., sözde ödemeyi belgelemek amacıyla bu sahte dekontları Ankara 5. Genel İcra Dairesi'ne sundu. Elif B.'nin sözde göndermiş olarak gösterdiği 405 bin liraya yasal faiz de eklenince Aslan'ın borcu 637 bin 771 lira ulaştı.Resmi belgelerle gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Serhat Aslan'ın avukatı Ahmet Haklıgör harekete geçti. Haklıgör, sahte dekontlarla icra takibi başlatmanın yeni bir dolandırıcılık yöntemi haline geldiğine dikkat çekti. Mağdur Serhat Aslan, "Hayatımda tanımadığım bir kişi tarafından adıma icra takibi başlatıldığını öğrendim. Tamamen sahte dekontlarla hakkımda takip açılmış" dedi.Kendisinin 7 günlük itiraz süresini kaçırdığını ifade eden Aslan, "Bir avukata danışmadan kesinlikle ödeme yapmayın. Banka kayıtlarının incelenmesi gerçeği ortaya çıkartıyor. Bankalar 'Müşteri kaydı yok' diyerek sahteciliği tespit ettiler. Ben yandım siz yanmayın" dedi.