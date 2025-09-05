Çifte ameliyatla sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki sigara bağımlısı İbrahim Yılmaz, dünyada nadir uygulanan çifte ameliyatla aynı anda hem gırtlak hem de akciğer kanserinden kurtuldu. Yaklaşık 40 yıldır sigara kullanan Yılmaz, ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayetleriyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde, sol akciğerinde ve gırtlağında kanser tespit edildi. Hastanın gırtlağında skuamöz hücreli karsinom, akciğerinde ise adenokarsinom bulundu.Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ünsal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok tarafından yaklaşık 10 saat süren eş zamanlı cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ünsal, tedavi sürecinin hızlandırılması için iki ameliyatın aynı seansta yapılmasının tercih edildiğini belirtti. Derdiyok ise hastanın solunum rezervi düşük olmasına rağmen bu şekilde bir yaklaşımla operasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi. Yılmaz, zorlu ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.