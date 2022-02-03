Haberler Yaşam Haberleri Çifte cinayet için iki kez müebbet talebi! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürmüştü
Giriş Tarihi: 3.2.2022 15:39 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:42

Çifte cinayet için iki kez müebbet talebi! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürmüştü

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Çifte cinayet için iki kez müebbet talebi! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürmüştü

İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz'ı (30) ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Emre Erdoğan'ı (32) öldüren Ersin Yılmaz (30) mahkemede sessizliğini korudu. Yılmaz, “Susma hakkımı kullanıyorum” diyerek savunma yapmadı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanığın eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanığın ayrıca eşini hürriyetinden yoksun kılma suçundan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ersin Yılmaz 24 Eylül 2020 tarihinde eşi Elif Yılmaz'ı zorla Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alana götürüp, kafasından ve göğsünden kurşunladı. Yılmaz, Emre Erdoğan'ın evine gidip ikinci cinayeti işledikten sonra polise teslim oldu. Üç çocuk annesi Elif Yılmaz'ın ise birçok kez eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, cinayetin ardından yakalanınca emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. 30 Kasım 2021'de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan Yılmaz, ilk duruşmada da tüm soruları cevapsız bıraktı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Bugün ikinci kez mahkemeye çıkarılan Ersin Yılmaz'a savunmasını yapması için mahkeme heyeti tekrar söz hakkı verdi. Ancak Yılmaz, yine "Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek suskunluğunu bozmadı.



Daha sonra Cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın eşi Elif Yılmaz'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Emre Erdoğan'ı öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanığın ayrıca eşini hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

CİNAYETİ TASARLADI

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı tarafların avukatlarına diyeceklerini sordu.

Öldürülen Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan'ın aile avukatları, savcının mütalaasına katıldıklarını, ancak cinayetin tasarlanarak işlendiğini, bu nedenle iki cinayet için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini dile getirdi.



Bazı aile avukatları ile sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak ve delillerini sunmak için süre istedi. Duruma nisan ayına ertelendi.

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Çifte cinayet için iki kez müebbet talebi! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürmüştü
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