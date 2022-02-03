Çifte cinayet için iki kez müebbet talebi! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürmüştü

Ersin Yılmaz 24 Eylül 2020 tarihinde eşi Elif Yılmaz'ı zorla Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alana götürüp, kafasından ve göğsünden kurşunladı. Yılmaz, Emre Erdoğan'ın evine gidip ikinci cinayeti işledikten sonra polise teslim oldu. Üç çocuk annesi Elif Yılmaz'ın ise birçok kez eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, cinayetin ardından yakalanınca emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. 30 Kasım 2021'de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan Yılmaz, ilk duruşmada da tüm soruları cevapsız bıraktı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Bugün ikinci kez mahkemeye çıkarılan Ersin Yılmaz'a savunmasını yapması için mahkeme heyeti tekrar söz hakkı verdi. Ancak Yılmaz, yine "Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek suskunluğunu bozmadı.





Daha sonra Cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın eşi Elif Yılmaz'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Emre Erdoğan'ı öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanığın ayrıca eşini hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.