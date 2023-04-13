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Giriş Tarihi: 13.4.2023 14:04 Son Güncelleme: 13.4.2023 14:15

Çifte operasyonla ele geçirilmişti… İşte o bombalar…

İşte İstanbul’da silahlı terör örgütü TKP/ML’ye düzenlenen çifte operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddeler ve bomba yapımında kullanılan malzemeler…

Emir SOMER Emir SOMER
Çifte operasyonla ele geçirilmişti… İşte o bombalar…

İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Küçükçekmece İlçeleri'nde silahlı terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen ve toplamda beş kişinin yakalanarak gözaltına alındığı çifte operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddeler ve bomba ile El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan beş kişiden 2'si tutuklandı, 2'si "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, bir şüphelinin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

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Çifte operasyonla ele geçirilmişti… İşte o bombalar…
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