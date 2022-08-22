Çiğ börek tarifi ve malzemeleri: Masterchef çiğ börek nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Masterchef çiğ börek tarifi bugün yayınlanan yeni bölümle birlikte izleyenlerin ilgi odağında yerini aldı. Şeflerden püf noktaları almak ve evde tarifi denemek isteyen seyirciler çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Ağustos tarihli yeni bölümden Masterchef çiğ börek tarifi…
ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ
Hamur için:
1 yumurta
1 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su
500 g un
İç için:
250-300 g yağsız kıyma
1 adet kuru soğan
3/4 (bir yarım + bir çeyrek) çay bardağı su
İnce kıyılmış maydanoz (arzuya göre)
Tuz
Karabiber
Pul biber (arzuya göre)
Kızartmak için:
Sıvı yağ (ayçiçek)
MASTERCHEF ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?
Hamur için yumurta, sirke, yoğurt, tuz yoğurma kabınıza alın.
Un ve suyu azar azar ekleyerek hamurunuzu elde edin.
Hamurunuzu çok iyi yoğurun.
Üzerin bez örterek 30 dakika kadar dinlendirin.(Hamura işaret parmağınızla bastırdığınızda, bastırdığınız nokta eski haline dönmeli)
Hamur dinlenirken için iç hazırlayalım, kıymayı, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve arzuya göre pul biber ve kıyılmış maydanozunuzu derince bir kaba alın, elinizle yoğurun.
En son kıymayı açmak için suyu ekleyin.
Hamuru,16 eşit bezeye ayırın, unlayın.
Her bezeyi kahvaltı tabağı büyüklüğünde merdane ile açın.
Yarısına içi elinizle yayın.
İçsiz hamur kısmı, içli kısma kapatarak yarım ay şekline getirin.
Hamurun açık kenarını elinizle bastırarak yapıştırın(kenar hafif kalın olacak)
Kızartmak için sıvı yağı yayvan tavanıza alın, böreklerinizi arka ön çevirerek kızartın.
Sıcak servis yapın… Afiyet olsun.
ÇİĞ BÖREK TARİFİ PÜF NOKTALARI
Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini temiz bir bez ile örttükten sonra 30 dakika kadar dinlendirmelisiniz.
Kıymayı çok kuru yapmayın, hafif sulu olsun aksi halde hamurun içerisinde tek bir bölgede toplanabilir.
Böreklerinizin hepsini kızartmak için hazır duruma getirdikten sonra kızartmaya başlamalısınız.
Börek kızartıldığı için içerisi çiğ kalmamaktadır.