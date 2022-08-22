Çiğ börek tarifi ve malzemeleri: Masterchef çiğ börek nasıl yapılır, püf noktaları neler?

ÇİĞ BÖREK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini temiz bir bez ile örttükten sonra 30 dakika kadar dinlendirmelisiniz.

Kıymayı çok kuru yapmayın, hafif sulu olsun aksi halde hamurun içerisinde tek bir bölgede toplanabilir.

Böreklerinizin hepsini kızartmak için hazır duruma getirdikten sonra kızartmaya başlamalısınız.

Börek kızartıldığı için içerisi çiğ kalmamaktadır.