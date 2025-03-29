Çiğli’de işten çıkarılan işçiler Ankara’ya CHP Genel Merkezine yürüyecek: Sözünü tut başkan!

31 Mart 2024'te gerçekleştirien yerel seçimlerden CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız koltuğa oturur oturmaz 147 işçiyi kapı dışarı etti. Kararı protesto eden işçiler eylem başlattı.Araya beledigyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının devreye girmesi ile Yıldız geri adım attı. Yıldız işkten çıkarılan işçilerin Ocak 2025'te tekrar işe başlatılacağını açıkladı. Durum böyle olunca belediye önünde eylem yapan işçiler de eylemlerini sona erdirdi.

SÖZ VERDİ AMA...

Fatak Çiğli Belediye Başkanı Ornur Emrah Yıldız sözünde durmadı. Mart ayına gelinmiş olmasına rağmen geri alacağım diye söz verdiği işçileri geri almadı. Bunun üzerine işten çıkarılan bazı işçiler Ankara'ya, CHP Genel Merkezine yürüme kararı aldı. Belediyede örgütlü sendikaya da tepki gösteren işçiler 'Adalet istiyoruz' açıklamasında bulundu.

BAŞKAN YILDIZ BİZİ AÇLIĞA VE SEFALETE MAHKUM ETTİ

Günlerdir sokakta veolduklarını belirten işçiler: "Günlerdir sokaklardayız. Aylardır evimize doğru düzgün ekmek götüremiyoruz. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız verdiği sözü tutmayarak bizi açlığa ve sefalete mahkum etti. Adalet istiyoruz." diye konuştu.

ADALET HALKIN EKMEĞİDİR

CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı aldık" diyen işçiler, "Sesimizi duymayanlara karşı artık susmayacağız. 07 Nisan Pazartesi günü, Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüme kararımızı kamuoyuna açıklayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; Adalet, halkın ekmeğidir. Ve bu yürüyüş, herkes için adalet çağrısıdır. Tüm emek dostlarını, demokrasiye ve insan onuruna inanan herkesi bu yürüyüşte yanımızda olmaya davet ediyoruz. Dayanışmanız mücadelemize güç katacaktır" ifadelerine yer verdi.