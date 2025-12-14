Çileli güzellik

Doğu Anadolu'da etkili olan kar, bir yandan kartpostallık görüntüler oluştururken, diğer yandan çileyi de beraberinde getirdi. Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Van, Hakkâri, Bitlis ve Erzurum'da önceki akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da, 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ekipler, kapalı yolları açmak için canla başla çalıştı. Kars'ta soğuk hava, Iğdır'da ise sis etkili oldu. Kar yağışı Karadeniz ve Orta Anadolu'nun yüksek kesimlerini de etkisi altına aldı. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi ve Dereli yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreye, Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde ise 10 santimetreye ulaştı.