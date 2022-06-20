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Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:34

Çılgın Joe film oyuncuları: Çılgın Joe konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?

Çılgın Joe film oyuncuları: Çılgın Joe konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında Jason Statham’ın başrolünde olduğu Çılgın Joe filmi yayınlanacak. Çılgın Joe oyuncuları ve konusu gibi detaylarla merak ediliyor. Bir intikam temasını işleyerek dikkatli izleyicilerinin bakışlarını üzerine çeken film bu akşam ekranlarda yayınlanacak. 2013 yılında gösterime giren Çılgın Joe hala izleyenler tarafından oldukça beğeniliyor. Peki, Çılgın Joe oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar…

Çılgın Joe bu akşam ekranlara gelecek. Jason Statham'ın sevilen filmlerinden olan Çılgın Joe oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Çılgın Joe oyuncuları ve çekildiği yerler bizçok sinemasever tarafından merak edilmektedir. Peki, Çılgın Joe oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...

ÇILGIN JOE FİLMİ KONUSU

Afganistan'da yaşadıklarından sonra kendisini Londra sokaklarında bulan Joey Jones bu travmatik geçmişinden uzaklaşmaya ve beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Bir çeteden kaçtığı esnasında Covent Garden'daki varlıklı bir adamın apartmanına sığınıp bu adamın kimliğini edinir. Artık hayat onun için daha kolaydır, her şey yolunda gider. Ta ki hamile olan kız arkadaşı ölü bulunana kadar. Joey Jones artık bu cinayeti çözecek, zorlu bir intikam mücadelesine girişecektir.

ÇILGIN JOE OYUNCULARI

Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure ve Benedict Wong Çılgın Joe filminin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

ÇILGIN JOE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD ve İngiltere'nin belirli bölgelerinde çekildi. Londra ve Seattle, en çok geçen yerler arasındadır.

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Çılgın Joe film oyuncuları: Çılgın Joe konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?
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