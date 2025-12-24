Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 17:49

Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin sonuçlar yakından takip ediliyor. 24 Aralık 2025 tarihli çekilişte, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenecek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Şans oyunu oynayanlar, canlı çekilişin yapılacağı saat ile sonuçların ilan edileceği platformlara odaklanmış durumda.Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan sayılar ve ikramiye bilgileri resmi kanallar üzerinden duyurulacak. İşte, 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına dair detaylar…

Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin sonuç arayışı sürüyor. 24 Aralık 2025 tarihli çekilişte belirlenecek numaralar, Milli Piyango Online'ın canlı yayın kanalları üzerinden ilan edilecek ve kupon sahipleri sayılarını bu platformlardan kontrol edebilecek.Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan kombinasyonlar ve ikramiyeye dair bilgiler netlik kazanacak. İşte, 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına dair ayrıntılar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 24 ARALIK 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

