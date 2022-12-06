Cinayet gibi kazada can yakan iddianame

İstanbul'da yakalandığı 5 farklı kanser türünü yenen ancak 22 Haziran gecesi sahil yolunda yarışan trafik magandalarının çarpması sonucu hayatını kaybeden Nuran Kavak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.SABAH'ın o dönem manşete taşıdığı kazayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamedeki bilirkişi raporunda yaya yolunu kullanmadığı gerekçesiyle iki çocuk annesi Kavak "asli kusurlu" sayılırken, Kavak'a çarpan sürücü Kenan Ö.'nin tali kusurlu olduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapsi istendi. Kenan Ö.'yü sıkıştırdığı belirtilen diğer sürücü hakkında ise takipsizlik karar verildi.Kazada yaralanan eşi Necmi Kavak, "Tanıklar iki sürücünün yarış yaptığını söylüyor ama dikkate bile alınmamış. Takipsizlik kararı verilen sürücünün 4 ayrı trafik suçu var. Beşincisi de biz olduk ve bu bir cinayet oldu. Eşim 17 yıl kanserle mücadele etti ama iki trafik magandası canını aldı" dedi.