Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi





Sürücü bu şekilde tek kolla, yoğun trafikte süratle araç kullanmıştır. Kazadan sonra sanığın üst aramasında ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bulundu. Bu ilaçlar uyku hali ve uyuşukluk yapabileceğinden araba kullanması da sakıncalı. Bir eli alçılı olduğu için tek elle vites değiştirirken kaza yaptığı anlaşılıyor. Bu kaza basit taksiri aşan bir durum. Bu nedenle bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ettik" dedi.