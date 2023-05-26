Haberler Yaşam Haberleri Cinayetin nedeni ‘Tanışalım’ mesajı
Giriş Tarihi: 27.5.2023

Cinayetin nedeni ‘Tanışalım’ mesajı

Cinayetin nedeni ‘Tanışalım’ mesajı
Samsun'un Canikli ilçesinde önceki gün Çağlar K.'nın (28) lastikçide çalışan Hüseyin E.'yi (32) tabancayla öldürmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32), Hüseyin E.'ye aracının lastiğini tamir ettirdikten sonra Instagram hesabında lastikçi dükkânını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. mesajı görünce kız arkadaşıyla birlikte konuşmak için lastikçi dükkânına gitti. Burada çıkan kavga sonucunda Çağlar K., Hüseyin U.'yu öldürdü. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U. dün adliyeye sevk edildi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni konut hamlesi! Destek paketleri geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’dan Almanya'da Sabah Gazetesi'ne yapılan baskına tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayetin nedeni ‘Tanışalım’ mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA