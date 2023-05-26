Cinayetin nedeni ‘Tanışalım’ mesajı

Samsun'un Canikli ilçesinde önceki gün Çağlar K.'nın (28) lastikçide çalışan Hüseyin E.'yi (32) tabancayla öldürmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32), Hüseyin E.'ye aracının lastiğini tamir ettirdikten sonra Instagram hesabında lastikçi dükkânını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. mesajı görünce kız arkadaşıyla birlikte konuşmak için lastikçi dükkânına gitti. Burada çıkan kavga sonucunda Çağlar K., Hüseyin U.'yu öldürdü. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U. dün adliyeye sevk edildi. İHA