Cinayetin sebebi boşanma çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün yaşanan elim olayın sebebi boşanma çıktı. İddiaya göre eşi Sait Kurt'un düzenli çalışmaması ve eşine şiddet uygulaması nedeniyle 3 çocuk annesi İpek Kurt, ağabeyinin evine dönerek boşanma kararı aldı. Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen Sait Kurt, aile büyükleri aracılığıyla barışmak istedi. İpek Kurt ise kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine Sait Kurt, pompalı tüfekle kayınbiraderinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Çift arasında çıkan tartışmada İpek Kurt'un eve dönmek istememesi üzerine Sait Kurt yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Genç kadın vücuduna isabet eden saçmalarla sokak ortasında yere yığılırken Said Kurt tüfeği başına dayayarak intihar etti.





ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sait Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İpek Kurt ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin 3 çocuğunun da devlet korumasına alınacağı öğrenildi. Sait Kurt ile öldürdüğü eşi İpek Kurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.