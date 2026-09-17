Fatih’teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı!

SİLİNEN KAMERA KAYITLARI KURTARILDI

Soruşturmada iş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı da tespit edildi. Bazı görüntülerin silindiği belirlenirken, Cinayet Büro ekiplerinin teknik çalışması sonucu kayıtların bir bölümü hard diskten kurtarıldı. Kurtarılan görüntüler, olayın nasıl başladığının ve ateş eden kişilerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. 10 kişinin gözaltında bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör