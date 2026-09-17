Haberler Yaşam Haberleri Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.09.2026 16:18 Son Güncelleme: 17.09.2026 16:58

Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Fatih’te döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) öldürüldüğü silahlı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aksoy kardeşlerin beraberlerindeki grupla birlikte, olaydan dakikalar önce iş hanındaki bir çay ocağına geldikleri görülüyor. Saat 12.55 sıralarını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının ardından grubun döviz ofisine geçtiği belirtildi. Dakikalar sonra ise iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı olay meydana geldi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Fatih’teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı!
  • ABONE OL

15 Eylül günü saat Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürerken yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy'un beraberlerindeki kalabalık grupla iş hanında bulunan çay ocağına geldikleri anlar yer aldı. Güvenlik kamerasındaki saat 12.55'i gösterirken, grubun burada kısa süre kaldıktan sonra döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofise geçtiği belirtildi.

Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı! | Video

BİR SÜRE SONRA ÖLDÜRÜLDÜLER

Grubun ofise geçmesinin ardından iş yeri sahibi Kemal E. ve beraberindekilerle tartışma yaşandı. Polisin soruşturmasında, olayın karşılıklı bir çatışma olmadığı, çıkan tartışmanın ardından Aksoy kardeşler ve beraberindekilere ateş açıldı. Acılan ateş sonucu Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybederken, E.A. (19) ve B.S. (33) yaralandı.

1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR İNCELEMEDE

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından yaptığı aramalarda ofiste 1 milyon 900 bin sahte dolar bulundu. İlk aşamada olayın sahte dolarlarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis paraların kime ait olduğunu ve iki kardeşin öldürülmesiyle bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SİLİNEN KAMERA KAYITLARI KURTARILDI

Soruşturmada iş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı da tespit edildi. Bazı görüntülerin silindiği belirlenirken, Cinayet Büro ekiplerinin teknik çalışması sonucu kayıtların bir bölümü hard diskten kurtarıldı. Kurtarılan görüntüler, olayın nasıl başladığının ve ateş eden kişilerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. 10 kişinin gözaltında bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADNAN AKSOY #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA