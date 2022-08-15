Cinayetten tutuklanan zanlının yıllar önce karısını öldürdüğü ortaya çıktı

O ZANLI 'KADIN KATİLİ' ÇIKTI

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 28 adet boş kovan buldu. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te kendisinden boşanmak isteyen ve kendisini; "Bizde erkek kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün" diye tehdit eden, 28 yaşındaki 12 yıllık eşi Sabiha Ekmekçi'yi, ruhsatsız tabancası ile 5 el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.

SEDYEYLE CEZAEVİNE GİTTİ

Eşini öldürmekten yargılandığı davada önce 'müebbet hapis cezası'na mahkum edilen, ancak sonrasında 'iyi hal indirimi' uygulanarak, cezası 30 yıla indirilen Ümit Ekmekçi'nin, geçen yıl şartlı tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ekmekçi sedye, suç ortağı Sergen Ç. ise tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edildi. 2 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Ümit Ekmekçi tutuklandı; diğer şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.