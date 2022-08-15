Cinayetten tutuklanan zanlının yıllar önce karısını öldürdüğü ortaya çıktı

Adana'da iki grup, geçtiğimiz ay hiç yoktan yere tartıştı; karşılıklı küfürler üzerine sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olaylarda 2 kişi öldü; 4 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinde tam 28 adet boş kovan buldu. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve sedyeyle sevk edildiği adliyede tutuklanan 46 yaşındaki Ümit Ekmekçi'nin, kendisinden boşanmak isteyen 12 yıllık eşi Sabiha Ekmekçi'yi, 18 yıl önce silahla 5 el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Ekmekçi'nin, bu olay nedeniyle önce müebbet hapse mahkûm edilip, sonrasında 'iyi hal indirimi' uygulanarak, cezası 30 yıla indirilip, geçen yıl da şartlı tahliye edildiği öğrenildi.
KÜFÜRLEŞTİLER
Olay, 24 Temmuz'da merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Ümit Ekmekçi (46) arkadaşı Cumali G.'yi (28) de yanına alıp, otomobille gezintiye çıktı. İkili yolda giderken, aralarında önceden husumet olan Serhat S. (23), Muhammet S. (23), Sergen Çelik (25) ve Ramazan Demirtaş (32) ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma karşılıklı küfürler sonrası önce kavgaya; sonra silahlı çatışmaya dönüştü.
4 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ ÖLDÜ
Ortalık savaş alanına dönerken, çıkan olaylarda 5 kişi silahla yaralandı. Mahalle sakinleri silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar arkadaşları tarafından, kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırıldı, silahla vurulmuş halde; yanında tabancayla bulunan Sergen Çelik'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Demirtaş da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
O ZANLI 'KADIN KATİLİ' ÇIKTI
Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 28 adet boş kovan buldu. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te kendisinden boşanmak isteyen ve kendisini; "Bizde erkek kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün" diye tehdit eden, 28 yaşındaki 12 yıllık eşi Sabiha Ekmekçi'yi, ruhsatsız tabancası ile 5 el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.
SEDYEYLE CEZAEVİNE GİTTİ
Eşini öldürmekten yargılandığı davada önce 'müebbet hapis cezası'na mahkum edilen, ancak sonrasında 'iyi hal indirimi' uygulanarak, cezası 30 yıla indirilen Ümit Ekmekçi'nin, geçen yıl şartlı tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ekmekçi sedye, suç ortağı Sergen Ç. ise tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edildi. 2 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Ümit Ekmekçi tutuklandı; diğer şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.