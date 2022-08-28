Çin’de ‘canavar balık’ paniği

ÇİN'de insanlara saldıran canavar balık paniği yaşanıyor. Henan eyaletindeki Yunchan Gölü'nde timsah balığı olduğu düşünülen ve halk arasında canavar diye anılan balık, yetkilileri harekete geçirdi. Balığın bulunması için göl boşaltıldı. Ancak balık kaçmayı başardı. Geçen hafta ülkenin Jiangsu bölgesinde bir timsah balığı, bir çocuğu ısırdıktan sonra yakalanmıştı. Amerika kıtasına özgü bu hayvanlar, Çin'e ilk olarak evcil balık niyetiyle götürüldü. Görünümleri nedeniyle ilgi çekse de çok büyüdükleri için yaban hayatına bırakılmıştı.