Haberler Yaşam Haberleri Çin’e kargoyu kadınlar uçurdu
Giriş Tarihi: 19.12.2022

Çin’e kargoyu kadınlar uçurdu

Türkiye'deki kadın pilot sayısının artmasına paralel olarak ticari yolcu uçuşlarından sonra kargo uçuşları da tamamı kadınlardan oluşan ekiplerle yapılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk özel kargo havayolu MNG Havayolları'nın bir süre önce İstanbul'dan başlayıp Çin ve Türkmenistan'ı kapsayan çoklu uçuşlarının bir ayağındaki uçuş ekiplerinin tamamı kadın pilotlar tarafından yapıldı. Uçuşta, Kaptan Pilot Bahtışen Ülken, Kaptan Pilot Eser Aksan Erdoğan ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu görev yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Çin’e kargoyu kadınlar uçurdu

Türkiye'deki havayolu şirketlerinde görev yapan kadın pilot sayısının artmasına paralel olarak uçuş programlarının denk geldiği durumlarda uçuş ekiplerinin tümü kadınlardan oluşuyor. Geçmişte yolcu taşımacılığı yapan havayollarının uçuş ekiplerinin tamamının kadınlardan oluştuğu bir çok uçuş yapılırken, benzer bir durum kargo taşımacılığında ilk kez yaşandı.

Bu yıl 25'inci yılını kutlayan Türkiye'nin ilk özel kargo havayolu olan ve son bir yılda kadın pilot sayısını iki katına çıkaran MNG Havayolları, tamamı kadınlardan oluşan ekiplerle ilk uçuşunu yaptı. Şirketin yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürülen A330-300P2F tipi TC-MCN kuyruk tescilli ikinci uçağının bir süre önce İstanbul'dan başlayıp Asya Kıtası'ndaki Çin ve Türkmenistan'ın kapsayan çoklu uçuşların bir ayağı, Kaptan Pilot Bahtışen Ülken, Kaptan Pilot Eser Aksan Erdoğan ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu görev yaptı.

"ATLANTİK'İ GEÇEBİLECEĞİMİZİ DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Tamamı kadın pilotlarla yapılan ilk uçuşla ilgili olarak şirketten yapılan paylaşımda "25. yıldönümümüz itibariyle tümü kadın uçuş ekibimiz tarafından Atlantik'i geçebileceğimizi duyurmaktan son derece gurur duyuyoruz. Tüm bölümlerimizden kadın meslektaşlarımız olmadan çeyrek asırlık bir başarıya ulaşamazdık. MNG Havayolları olarak da tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erkek ve kadın, tüm çalışanlarımızla deneyim kazandıkça, birlikte daha iyiyiz "ifadelerine yer verildi.

"BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
MNG Havayolları Genel Müdürü Ali Sedat Özkazanç ise Türkiye'nin ilk özel hava kargosu olarak kurulan MNG Havayolları'nın Türkiye'de ve havacılık tarihinde bir çok ilki gerçekleştirdiğinin altını çizerek "Kadın ekip arkadaşlarımız, kendinden sonra da bayrağı bir kadına devretmek istiyor, bu da hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor" dedi

"ÇİN OPERASYONU TAMAM. SIRADA ABD OLSUN"
Uçuşta ikinci pilot olarak görev yapan Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kokpit ekiplerinin sadece kadın pilotlardan oluşan Çin operasyonun tamamlandığını belirterek " Çin tamam. Sırada ABD "ifadelerini kullandı. Sarıoğlu daha önce 17 Ekim'de New-York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a yaptığı kargo uçuşu sonrası "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düşmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı duyurdu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
KYK burs ve kredi ücretleri ödeme tarihleri 2022-2023: GSB ile 2022 KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, toplu mu ödenecek?
KPSS TERCİH KILAVUZU, TARİHLERİ, TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM A2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman meclise gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler, 3+1 dahil mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’e kargoyu kadınlar uçurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA