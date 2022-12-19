Çin’e kargoyu kadınlar uçurdu

Türkiye'deki havayolu şirketlerinde görev yapan kadın pilot sayısının artmasına paralel olarak uçuş programlarının denk geldiği durumlarda uçuş ekiplerinin tümü kadınlardan oluşuyor. Geçmişte yolcu taşımacılığı yapan havayollarının uçuş ekiplerinin tamamının kadınlardan oluştuğu bir çok uçuş yapılırken, benzer bir durum kargo taşımacılığında ilk kez yaşandı.

Bu yıl 25'inci yılını kutlayan Türkiye'nin ilk özel kargo havayolu olan ve son bir yılda kadın pilot sayısını iki katına çıkaran MNG Havayolları, tamamı kadınlardan oluşan ekiplerle ilk uçuşunu yaptı. Şirketin yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürülen A330-300P2F tipi TC-MCN kuyruk tescilli ikinci uçağının bir süre önce İstanbul'dan başlayıp Asya Kıtası'ndaki Çin ve Türkmenistan'ın kapsayan çoklu uçuşların bir ayağı, Kaptan Pilot Bahtışen Ülken, Kaptan Pilot Eser Aksan Erdoğan ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu görev yaptı.

"ATLANTİK'İ GEÇEBİLECEĞİMİZİ DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Tamamı kadın pilotlarla yapılan ilk uçuşla ilgili olarak şirketten yapılan paylaşımda "25. yıldönümümüz itibariyle tümü kadın uçuş ekibimiz tarafından Atlantik'i geçebileceğimizi duyurmaktan son derece gurur duyuyoruz. Tüm bölümlerimizden kadın meslektaşlarımız olmadan çeyrek asırlık bir başarıya ulaşamazdık. MNG Havayolları olarak da tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erkek ve kadın, tüm çalışanlarımızla deneyim kazandıkça, birlikte daha iyiyiz "ifadelerine yer verildi.

"BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

MNG Havayolları Genel Müdürü Ali Sedat Özkazanç ise Türkiye'nin ilk özel hava kargosu olarak kurulan MNG Havayolları'nın Türkiye'de ve havacılık tarihinde bir çok ilki gerçekleştirdiğinin altını çizerek "Kadın ekip arkadaşlarımız, kendinden sonra da bayrağı bir kadına devretmek istiyor, bu da hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor" dedi

"ÇİN OPERASYONU TAMAM. SIRADA ABD OLSUN"

Uçuşta ikinci pilot olarak görev yapan Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kokpit ekiplerinin sadece kadın pilotlardan oluşan Çin operasyonun tamamlandığını belirterek " Çin tamam. Sırada ABD "ifadelerini kullandı. Sarıoğlu daha önce 17 Ekim'de New-York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a yaptığı kargo uçuşu sonrası "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düşmüştü.