Giriş Tarihi: 24.12.2025 23:46 Son Güncelleme: 24.12.2025 23:47

Cinnet getiren baba 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Adana'da İbrahim Kiracı (46), 13 yaşındaki kızı Derin ile 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk Kiracı’yı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken baba ile iki çocuğunu cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 21:15 sularında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre; eşinden bir süre önce boşanmış olan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Baba İbrahim Kiracı, silahla oğlunu ve kızını göğsünden vurdu. Daha sonra evden dışarı çıkan şüpheli komşularına "Ben çocuklarım öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra tekrar eve girip aynı silahla intihar etti.

DEPREMDEN SONRA ADANA'YA YERLEŞMİŞ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri evde vurulmuş halde bulunan iki çocuk ile adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken baba ile iki çocuğunu cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinden Adana'ya yerleştikleri öğrenildi.

