Cinsel istismarcı müzik eğitmenine 187,5 yıl ceza verildi

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eylemlerinden dolayı 187 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bin 200 TL adli para cezasına hükmedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar dersi verdiği öğrencilerine "Tadım Oyunu" bahanesiyle cinsel istismarda bulunan Müzik eğitmeni Serkan Güneş tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin davanın karar duruşması Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme heyeti tarafından müdahillik talebi reddedilen Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi duruşmaya gözlemci olarak katıldı. Mahkeme heyeti tarafından emsal olacak karar verilerek, istismarcı mağdur çocuklara yönelik eylemlerinden dolayı 187 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bin 200 TL adli para cezasına hükmedildi.

Duruşmaya Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarsus Temsilcisi Av. Çağrı Erdiven, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Hacı Baskak, Merkez Genel Sekreteri Av. Aysel Polat, Merkez Üyeleri Av. Şevval Özer, Av. Başak Keskin ve Av. Pelinsu Seyrek katıldı.

Mahkeme heyetinin kararını değerlendiren Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Dilan Topaloğlu ve Mersin Barosu Yönetim Kurulu üyesi av. Çağrı Erdiven yaptıkları yazılı açıklamada, "Çocuğun cinsel istismarı, Türk Ceza Kanunu kapsamında en ağır suç tiplerinden biri olup, doğrudan çocuğun temel hak ve özgürlüklerine, özellikle de bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına yönelmiş bir saldırıdır. Bu suçun toplumda yol açtığı derin zararlar göz önünde bulundurulduğunda, hukuk kurallarının doğru uygulanıp caydırıcı cezaların verilmesi, çocukların üstün yararının korunması ve adaletin sağlanması açısından önemlidir. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, mağdur çocuklarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dediler. Yapılan açıklamada "Adalet yerini buldu" denildi.