Çip taktırmak için son gün 31 aralık

Türkiye genelinde sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedilmesi zorunluluğunda sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 6 ay ve üzeri tüm evcil hayvanlar için 31 Aralık 2025 tarihini son gün olarak belirledi. Bu tarihe kadar mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Veteriner Hekim Süleyman Tunaman mikroçip uygulamasının ağrısız olduğunu ve Türkiye genelinde sisteme erişim sağlanabildiğini vurguladı. ANKARA