Cipin içinde silahlı saldırıya uğrayan genç iş insanı öldü

Diyarbakır-Bismil karayolunda Umut Yurt, kendisinin kullandığı cipin içinde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan genç iş insanı Umut Yurt, ağır yaralandı.

Olay yetinden alınarak hastaneye kaldırılan Yurt, geçirdiği ameliyatın ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Yaşam destek ünitesinde hayat mücadelesi veren iş insanı Yurt'un kalbi durdu.

Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yurt, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsiden sonra Umut Yurt ailesi tarafından göz yaşlarıyla toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından Umut Yurt cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma olayı kim ya da kimlerin gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmak için çalışmalarımı sürdürüyor.

Bu arada, olay yerinde her hangi bir kamera olmaması fail ya da faillerin belirlenmesini güçlendirirken, Yurt'un telefonu ve son gittiği yerlere ilişkin jandarma çalışmalarını yapıyor.