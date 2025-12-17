Çirkinler çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Çirkinler" örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı şahıslara yönelik Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet otomatik Uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı çaplarda fişek ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildiği bildirildi. 7 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.