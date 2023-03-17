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Giriş Tarihi: 17.3.2023 15:10

Çivi çakmak istedi, depo başına çöktü: 1 ölü

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde duvar ve kolonları zarar gören bir deponun çokmesi sonucu bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Vefat eden kişinin Yusuf Hormancı olduğu belirlendi ve temizlemek için girdiği depoda çivi çakmaya çalışırken çökmenin gerçekleştiği ileri sürüldü.

İHA

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, iddiaya göre temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi.

Burada çivi çakmak istediği ileri sürülen Hormancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi. Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.


Yusuf Hormancı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çivi çakmak istedi, depo başına çöktü: 1 ölü
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